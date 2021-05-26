К Земле приближается астероид, длиннее статуи Свободы

Фото из открытых источников

По прогнозам экспертов, ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Мимо Земли завтра, 27 мая, пролетит большой астероид - 2021 JF1. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Как отмечается, диаметр космического камня составляет от 95 до 210 метров, что больше высоту статуи Свободы в Нью-Йорке (93 метра).

Он максимально приблизится к Земле на расстояние в около 5100000 километров в 03:11 по Киеву.

Скорость его движения 61 тыс. Километров в час.

По прогнозам экспертов, ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

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Отметим, ранее сообщалось, что к Земле летят сразу два астероида, размером почти с пирамиду Хеопса. Они прошли мимо нашей планеты несколько дней назад - 22 мая.