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К Земле приближается астероид, больше Эйфелевой башни

Фото из открытых источников

Специалисты утверждают, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для нашей планеты

Уже завтра, 1 июня, мимо Земли пролетит немалый астероид - 2021 KT1. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

В частности, по данным астрономов, диаметр космического камня составляет от 150 до 330 метров, что длиннее высоты Эйфелевой башни (324 м).

Он максимально приблизится к Земле на расстояние около 7,2 млн километров в 17:24 по Киеву. Скорость его движения 64 тыс. километров в час.

При этом в NASA отметили, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

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К слову, несколько дней назад, 27 мая, мимо Земли пролетел похожий по размерам астероид - 2021 JF1. Диаметр космического камня составлял от 95 до 210 метров, что больше высоты статуи Свободы в Нью-Йорке (93 метра). Он также не навредил Земле.
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