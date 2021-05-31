К Земле приближается астероид, больше Эйфелевой башни

Специалисты утверждают, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для нашей планеты

В частности, по данным астрономов, диаметр космического камня составляет от 150 до 330 метров, что длиннее высоты Эйфелевой башни (324 м).

Он максимально приблизится к Земле на расстояние около 7,2 млн километров в 17:24 по Киеву. Скорость его движения 64 тыс. километров в час.

При этом в NASA отметили, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

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