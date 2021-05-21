К Земле летят сразу два астероида, размером почти с пирамиду Хеопса, – NASA

Первый пройдет на расстоянии около 3 миллионов км, а второй - около 6 миллионов км

Как отмечается, диаметр 2021 KC составляет между 53 и 120 м, что немного меньше высоту около 137 метров пирамиды Хеопса в Гизе (Египет).

Астероид максимально приблизится к Земле в 02:36 по киевскому времени на расстоянии около 3 миллионов километров, что примерно восьмикратно расстоянием между Землей и Луной. Его скорость составляет 28 324 км в час.

В то же время, второй астероид 2021 HJ2 имеет диаметр между 51 и 110 метрами.

Он в 03:18 по киевскому времени максимально приблизится к Земле на расстояние около 6 миллионов километров, а скорость его составляет 29 611 км за час.

Также В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероидов не представляют угрозы для планеты.

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Напомним, 14 мая мимо земли пролетел астероид длиной с футбольное поле. 2015 KJ19 длиной 118 метров прошел на расстоянии около 5,8 миллиона километров (15,1 раза расстояние между Землей и Луной) на скорости 82 тысячи км в час.