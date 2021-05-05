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К антарктической станции "Академик Вернадский" приплыли киты

Киты-горбачи Фото Оксана Савенко

Их исследователи заметили прямо во время завтрака

К берегам острова Галиндез в Антарктиде, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", приплыли два кита-горбачи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прес-сслужба Национального антарктического научного центра. 

"Взгляните, кто пожаловал в гости к нашим полярникам, - сразу 2 кита-горбачи! Они приплыли прямо к берегам острова Галиндез, на котором расположена станция "Академик Вернадский", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, увидеть уникальных животных исследователям удалось утром прямо во время завтрака. 

"Китологиня 26-Й УАЕ Оксана Савенко сразу побежала за фотоаппаратом и даже успела "поймать" хвостовой плавник одного из горбачей. На этих плавниках киты имеют уникальный узор. Он, как отпечаток пальца у человека, позволяет идентифицировать каждое животное", - отметили в центре. 

При этом добавляется, что удалось сфотографировать лишь одного кита, а другой же в это время обследовал территорию вокруг магнитной обсерватории. Они полакомились крилем и поплыли путешествовать дальше.

Горбачи являются самыми многочисленными китами в районе Антарктического полуострова. Их средний вес – 30 тонн, а длина 13,5-14,5 метров.

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Напомним, ранее полярники украинской антарктической станции " Академик Вернадский" провели первую онлайн-экскурсию в реальном времени благодаря недавно установленному безлимитному интернету. 

 

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