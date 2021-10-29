Известного российского блогера "МШ" осудили за "шпионаж" в пользу Украины

Видеоблогер МШ (Андрей Пыж) Фото из открытых источников

СМИ сообщали, что у него есть гражданство и Украины, и РФ

В России посадили видеоблоггера Андрея Пыжа, более известного как "МШ" в колонию строгого режима на 5 лет за вывоз за границу гостайны - схему тоннелей московского метрополитена. Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

"В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе", - говорится в сообщении.

Московский городской суд признал автора youtube-канала UrbanTurizm виновным по уголовной статье "Незаконное получение и распространение государственной тайны за границу".

Следователи установили, что Пыж вывез в Украину флешку со схемой тайных тоннелей в Московском метрополитене "Метро-2". Сам блогер свою вину не признал. СМИ сообщали, что у него есть гражданство и Украины, и РФ.

Пыж снимал видеоролики с заброшенных зданий и закрытых объектов. На его канале более 800 тысяч подписчиков.

Российский правозащитный центр "Мемориал" считает Пыжа "политическим заключенным" и жертвой "шпиономании" в России.

Отметим, что "Метро-2" является неофициальным названием для тайных тоннелей, соединенных с конструкциями Московского метрополитена. Их построили за руководством КГБ в советскую эпоху для укрытия руководства СССР в случае ядерной войны. На основе этих конструкций создали видеоигры "Метро-2" и "Метро 2033".

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Напомним, в прошлом году стало известно, что российские правоохранители подозревают известного блогера Андрея Пыжа, более известного под псевдонимом "МШ", в передаче секретной информации в Украину о Московском метрополитене.