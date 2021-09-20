Извержение вулкана на острове Ла-Пальма: Лава продвигается со скоростью 700 м/час

El Pais

Поток продолжает выбрасывать от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день

На испанском острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, лава продвигается со скоростью 700 метров в час, разрушая все на своем пути. Об этом сообщил El Pais.

Как отмечается, лавовый поток имеет среднюю высоту шесть метров и продолжает выбрасывать от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день.

Известно, что основной ущерб от лавы наблюдается в муниципалитете Эль-Пасо, где уже эвакуировали 5 тысяч человек.

Сейчас поток лавы разрушил несколько домов, местные дороги и уничтожил посевы. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

"Лава буквально поедает дома, объекты инфраструктуры и урожай, которые находятся на ее пути к побережью долины Аридан", - заявил глава муниципалитета Мариано Эрнандес Сапата в Twitter.

TV en DIRECTO | Así avanza, a vista de pájaro, la colada del volcán de La Palma arrasando casas y cultivos https://t.co/PkKLBVTavq pic.twitter.com/c8hEpfiQ8n — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2021

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Как сообщалось ранее, на испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась в течение всей недели, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.