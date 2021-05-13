Израиль заявил об уничтожении разведывательного центра ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Фото из открытых источников

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении разведывательного центра палестинского террористического группировка ХАМАС и штаб-квартир руководителей боевиков. Об этом сообщает Times of Israel.

Как отмечается, в разведывательном центре находились десятки людей, которых удалось уничтожить с помощью авиаудара.

"Это место служило главным командным центром сети наблюдения ХАМАС", - рассказали израильские военные.

Кроме того, армия нанесла удар по четырем квартирам топ-командиров боевиков в Секторе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что указанные квартиры якобы использовались для ракетных обстрелов израильских городов.

Новости по теме: В Израиле мобилизовали семь тысяч резервистов

Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

А вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетный обстрел города из Сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.