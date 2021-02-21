Израиль закрывает все средиземноморские пляжи из-за разлива смолы
Нескольких человек госпитализировали из-за вдыхания токсичных паров
Власти Израиля решила закрыть все средиземноморские пляжи из-за разлива смолы, которая достигла береговой линии. Об этом сообщает The Times Of Israel.
Отмечается, что израильтянам советуют избегать всех пляжей Средиземного поря от Рош-ха-Никры на севере на границе с Ливаном до Зикима возле Сектора Газа на юге.
Причину разлива десятков смолы, ставшего одним из самых серьезных экологических бедствий в стране за последние десятилетия, до сих пор не поняли. По словам министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэля, разлив нефти был обнаружен примерно в 50 км от побережья еще неделю назад. Виновником разлива может оказаться одно из 10 судов, находившихся в то время в указанном районе.
При этом известно, что нескольких человек, участвовавших в очистке от огромного разлива госпитализировали из-за вдыхания токсичных паров.
Напомним, недавно правительство Израиля принял решение продлить на 14 дней ограничения на работу всех пунктов пропуска через государственную границу. Такое решение объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.