Израиль закрывает все средиземноморские пляжи из-за разлива смолы

AP Photo/Ariel Schalit

Нескольких человек госпитализировали из-за вдыхания токсичных паров

Власти Израиля решила закрыть все средиземноморские пляжи из-за разлива смолы, которая достигла береговой линии. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что израильтянам советуют избегать всех пляжей Средиземного поря от Рош-ха-Никры на севере на границе с Ливаном до Зикима возле Сектора Газа на юге.

Причину разлива десятков смолы, ставшего одним из самых серьезных экологических бедствий в стране за последние десятилетия, до сих пор не поняли. По словам министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэля, разлив нефти был обнаружен примерно в 50 км от побережья еще неделю назад. Виновником разлива может оказаться одно из 10 судов, находившихся в то время в указанном районе.

При этом известно, что нескольких человек, участвовавших в очистке от огромного разлива госпитализировали из-за вдыхания токсичных паров.

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Напомним, недавно правительство Израиля принял решение продлить на 14 дней ограничения на работу всех пунктов пропуска через государственную границу. Такое решение объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.