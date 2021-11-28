Израиль закрывает границы на две недели из-за нового штамма коронавируса "Омикрон"

Израиль Фото из открытых источников

Сейчас в стране обнаружили один случай и семь подозрений заражения

В Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового коронавируса "Омикрон"-штамма. Об этом сообщил Times of Israel.

Как отмечается, отныне иностранным гражданам запрещается въезд в страну на 14 дней, если они не получат специальное разрешение от правительственной комиссии.

При этом, в субботу вечером министры расширили обязательный карантин для привитых израильтян, прибывающих из-за границы. Также агентству безопасности предоставлено разрешение восстановить отслеживание инфицированных людей.

А израильтянам, которые возвращаются из "красных" стран, придется находиться на карантине в определенных государственных гостиницах, пока они не получат отрицательный результат теста на коронавирус.

Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 в субботу и сообщило о семи подозрениях нового штамма.

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Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, который вызывает беспокойство. Предполагается, что он легче передается.

Также ВОЗ назвала данный новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В то же время, в организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций.