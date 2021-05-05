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Израиль закрыл границу для украинских граждан

Израиль Фото из открытых источников

Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции

Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.

Израиль также отменил специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.

"Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно установленных ограничений", - добавили в представительстве.

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Ранее Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало своим гражданам избегать путешествий в Украину из-за высокой вероятности заражения коронавирусом

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