Израиль ужесточает правила въезда из-за роста случаев COVID-19

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Требование о тесте перед приездом также продолжает действовать

Учитывая рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 власти Израиля ужесточили правила въезда в страну. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, теперь все путешественники по прибытии в страну должны в аэропорту или на пограничных должны сдать ПЦР-тест на и до получения результата находиться в карантине.

Известно, что требование распространяется на всех граждан любого возраста, прибывающих в Израиль. Не являются исключением вакцинированные лица, а также те, кто выздоровел от COVID-19.

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Кроме этого, далее продолжает действовать правило о негативном ПЦР-тесте, который путешественникам нужно сделать не менее чем за 72 часа до въезда в Израиль.

Как отмечается, также необходимо заполнить бланк декларации для въезда в Израиль, документ следует показать представителям авиакомпании во время посадки на самолет.

Иностранным гражданам, планирующим попасть в Израиль через пограничные переходы, также необходимо получить специальное разрешение от управления по народонаселению и иммиграции.

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Напомним, власти Мальты с 14 июля ограничили въезд в страну только для лиц, имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса.