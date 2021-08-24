Израиль утвердил третью дозу COVID-вакцин для лиц старше 30 лет

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Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе

В Израиле с завтрашнего дня будут предлагать бустерную дозу вакцины против коронавируса лицам старше 30 лет. Об этом сообщает NEWSru. Отмечается, что третью прививку разрешено сделать всем, кто получил вторую пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода.