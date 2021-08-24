Израиль утвердил третью дозу COVID-вакцин для лиц старше 30 лет
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе
В Израиле с завтрашнего дня будут предлагать бустерную дозу вакцины против коронавируса лицам старше 30 лет. Об этом сообщает NEWSru.
Отмечается, что третью прививку разрешено сделать всем, кто получил вторую пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода.
Также отмечается, что всем, кто переболел COVID-19 после второй прививки, - необходимо обратиться к врачу для консультации перед введением бустерной дозы.
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе.
Напомним, ранее власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Теперь не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.