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Израиль утвердил третью дозу COVID-вакцин для лиц старше 30 лет

Фото из открытых источников

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе

В Израиле с завтрашнего дня будут предлагать бустерную дозу вакцины против коронавируса лицам старше 30 лет. Об этом сообщает NEWSru.

Отмечается, что третью прививку разрешено сделать всем, кто получил вторую пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода.

Также отмечается, что всем, кто переболел COVID-19 после второй прививки, - необходимо обратиться к врачу для консультации перед введением бустерной дозы.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе.

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Напомним, ранее власти Израиля приняли решение утвердить третью дозу вакцин от COVID-19 людям старше 50 лет. Теперь не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку.

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