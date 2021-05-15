Израиль уничтожил башню в Газе, где были офисы иностранных СМИ. Видео
Израильские военные заявляют, что ХАМАС использовал здание как живой щит
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили обстрел Сектора Газа и уничтожили башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ. Об этом сообщают в Twitter военные ЦАХАЛ.
Согласно сообщению, в здании были расположены офисы Associated Press, Al Jazeera и ряда других. Известно, что за час до обстрела израильская сторона предупредила об авиаударе, чтобы люди смогли эвакуироваться из башни и соседних офисов и квартир.
Израиль обвинил Палестину в том, что они используют работников медиа как живой щит.
Как отмечается, ЦАХАЛ утверждает, что в башне "Аль-Джалаа" располагались офисы нескольких СМИ, но на самом деле все здание использовала военная разведка ХАМАС.
Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.
Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.
За минувшую ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.