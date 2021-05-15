Израиль уничтожил башню в Газе, где были офисы иностранных СМИ. Видео

Обстрел башни "Аль-Джалаа" в секторе Газа Al Jazeera

Израильские военные заявляют, что ХАМАС использовал здание как живой щит

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили обстрел Сектора Газа и уничтожили башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ. Об этом сообщают в Twitter военные ЦАХАЛ.

Согласно сообщению, в здании были расположены офисы Associated Press, Al Jazeera и ряда других. Известно, что за час до обстрела израильская сторона предупредила об авиаударе, чтобы люди смогли эвакуироваться из башни и соседних офисов и квартир.

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Израиль обвинил Палестину в том, что они используют работников медиа как живой щит.

Как отмечается, ЦАХАЛ утверждает, что в башне "Аль-Джалаа" располагались офисы нескольких СМИ, но на самом деле все здание использовала военная разведка ХАМАС.

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

За минувшую ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.