Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма

Въезд будет разрешен туристам, прошедшим COVID-вакцинацию, или же тем, которые уже переболели

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн заявила, что страна с 1 июля решила открыть свои границы для индивидуального туризма. Однако попасть в Израиль смогут только туристы с иммунитетом к коронавирусу, передает newsru.co.il .

По ее словам, решение об открытии индивидуального туризма было согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел Израиля. Въезд будет разрешен туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, или же тем, которые переболели COVID-19.

В свою очередь, министр внутренних дел Израиля Арье Дери отметил, что принял решение разрешить въезд иностранным туристам по упрощенной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список таких стран будет еженедельно обновлять Минздрав.

Новые правила въезда в Израиль будут опубликованы позже. Сейчас в Израиль пропускают организованные группы иностранных туристов.

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Ранее сообщалось, что власти Израиля решили продлить срок действия ограничений на вылет из Израиля в "красные" страны и прибытие из них до 13 июня 2021 года.