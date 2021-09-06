Израиль разрешит въезд вакцинированных туристов в страну с 19 сентября

После приземления путешественники будут обязаны предоставить тест на выявление заболевания и продемонстрировать подтверждение получения вакцины

Израиль открывает границы для вакцинированных туристов с 19 сентября. Чтобы попасть в страну необходимо предъявить подтверждение второй вакцины, которая была признана Минздравом страны. Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Отмечается, что после приземления путешественники будут обязаны предоставить тест на выявление заболевания и продемонстрировать подтверждение получения второй или же третьей вакцины.

Подчеркивается, что в Израиль будут пускать только тех туристов, которые прибыли из стран, квалифицированных Минздравом, как "желтые" и "оранжевые".

В частности правительство страны разрешило турагентам и туроператором организовывать группы туристов от пяти до тридцати человек.

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Напомним, ранее мы писали, что учитывая рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 власти Израиля ужесточили правила въезда в страну.