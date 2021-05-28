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Израиль продлил запрет на въезд из Украины

Фото из открытых источников

Ограничен также выезд в Украину

В пятницу, 28 мая, власти Израиля решили продлить срок действия ограничений на вылет из Израиля в "красные" страны и прибытие из них до 13 июня 2021 года. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Согласно сообщению, "коронавирусный" кабинет Израиля поддержал соответствующее предложение Министерства здравоохранения.

Известно, что кроме Украины, в список находятся Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция, а с 31 мая в перечень будут добавлены Россия и Аргентина.

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Как отмечается, запрет на посещение красных стран действует с 3 мая, его действие не распространяется на пассажиров, которые совершают в этих странах пересадку, которая не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Кроме этого, под действие ограничений не попадают гуманитарные случаи, участники спортивных сборов и соревнований и официальные представители государственных структур.

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Напомним, ранее стало известно, что Израиль с 1 июня отменяет для жителей страны введенные карантинные ограничения.

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