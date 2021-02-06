Израиль продлил запрет на авиасообщение до 20 февраля

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Въезд иностранцев был запрещен с конца декабря

Правительство Израиля продлило еще на две недели, до 20 февраля, запрет на авиаперелеты. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Согласно сообщению, для определенных категорий населения будут сделаны исключения. Подавать прошение на получение разрешения на въезд можно через онлайн-формы на сайтах Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.

Как отмечается, разрешение на прибытие в Израиль можно получить в таких исключительных случаях:

необходима немедленная медицинская помощь,

посещение похорон родственника первой степени родства,

помощь близкому родственнику, находящемуся в бедственном положении,

участие в судебном разбирательстве,

женщинам на третьем триместре беременности,

гуманитарные случаи или жизненно важные потребности,

необходимость, связанная с международными отношениями или национальной безопасностью,

возвращение на постоянное место жительства в Израиль после выезда на законных основаниях.

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Напомним, недавно в Израиле начали вакцинировать от коронавирусной болезни учеников старших классов с целью возвращения их за школьные парты.