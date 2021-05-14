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Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

фото - из открытых источников

По территории Израиля выпустили три ракеты, одна из которых не долетела

Вечером 14 мая территория Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу. Однако на этот раз огонь велся не из сектора Газа, а с территории Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в Twiiter.

По информации ЦАХАЛа, по территории Израиля выпустили три ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала на территории Сирии.

Кто стрелял с территории Сирии по Израилю, пока неизвестно. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного обстрела, в ЦАХАЛе также не рассказали.

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

А вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.

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