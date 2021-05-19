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Израиль открыл ответный огонь на ракетный обстрел из Ливана

Фото из открытых источников

Это уже третья атака со стороны Ливана

Север Израиля подвергся ракетному удару со стороны Ливана, на что израильские военные открыли артиллерийский огонь в ответ. Об этом сообщает в Twitter Армия обороны Израиля. 

Как отмечается, из Ливана было запущено четыре ракеты, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".  В ответ артиллерийские силы Армии обороны Израиля атакуют ряд целей на территории Ливана.

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По информации The Times of Israel, две ракеты упали в Средиземное море у израильского побережья, а еще одна в поле. Известно, что сирены звучали в городе Хайфа и на окраинах. 

В результате обстрела никто не погиб и не пострадал, лишь два человека получили легкие травмы, когда направлялись в убежище. 

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Напомним, вечером в понедельник, 17 мая, с Ливана запустили шесть ракет в направлении севера Израиля, на что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь и подняла авиацию.

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