Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Бойцы палестинского движения ХАМАС REUTERS

Армейские подразделения ответили обстрелом по подземному ракетному цеху

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по нескольким объектам инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщает IDF.

"Террористические организации в секторе Газа продолжают терроризировать израильтян... В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземному ракетному цеху ХАМАС, хранилищу для хранения оружия, тренировочной площадке и тоннелю террористов", - говорится в заметке.

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Как сообщалось ранее, между армейскими подразделениями Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС, которому подконтролен сектор Газа, начиная с 02: 00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня. Это подтвердили обе стороны давнего конфликта, который сейчас разгорелся с новой силой.