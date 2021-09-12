Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армейские подразделения ответили обстрелом по подземному ракетному цеху
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по нескольким объектам инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщает IDF.
"Террористические организации в секторе Газа продолжают терроризировать израильтян... В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземному ракетному цеху ХАМАС, хранилищу для хранения оружия, тренировочной площадке и тоннелю террористов", - говорится в заметке.
Как сообщалось ранее, между армейскими подразделениями Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС, которому подконтролен сектор Газа, начиная с 02: 00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня. Это подтвердили обе стороны давнего конфликта, который сейчас разгорелся с новой силой.