Израиль изменил правила прилета в страну авиапассажиров: Что нового

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Сейчас больше не нужно будет подавать отдельные запросы на освобождение от ПЦР-теста

С 20 сентября пассажиры, прилетающие в Израиля, больше не обязаны подавать запрос на освобождение от ПЦР-теста в Комиссию по чрезвычайным случаям, если они переболели коронавирусом в течение 3 последних месяцев. Об этом сообщили Vesty.co.il.

Как отмечается, до 20 сентября те пассажиры, что выздоровели и вылетают в Израиль, должны были заранее подать заявку в Комиссию по чрезвычайным случаям, чтобы получить освобождение от ПЦР-теста перед полетом.

Цель нового правила – сократить бюрократическую процедуру перед вылетом в Израиль.

Также Межведомственная комиссия с участием МИД, Министерства здравоохранения и Управления регистрации населения единогласно утвердила освобождение от проверки для лиц, которые за рубежом перед вылетом в Израиль предъявят авиакомпании документ о положительном ПЦР-тесте, который указывает, что человек болел на коронавирус в течение периода, определенного следующим образом:

выздоровление, произошедшее в Израиле в течение последних трех месяцев перед полетом;

дата теста должна быть не менее чем за 11 дней до полета и не должна превышать 3 месяца;

представление результатов теста проводится в дополнение к декларации въезжающего пассажира в соответствии с правилами;

человек, который заболел и выздоровел в Израиле и имеет справку о выздоровлении, выданную Государством Израиль (не основывающуюся на серологическом исследовании), может предъявить ее при условии, что с даты получения не прошло 3 месяцев;

представление результатов тестов, отличные от ПЦР, не освобождает от предполетных тестов.

Как известно, это решение было доведено до сведения авиакомпаний, чтобы они немедленно действовали в соответствии с решением комиссии по исключениям.

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Напомним, что ранее Израиль открыл границы для вакцинированных туристов с 19 сентября. Чтобы попасть в страну необходимо предъявить подтверждение второй вакцины, которая была признана Минздравом страны.