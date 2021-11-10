Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном

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При ядерной угрозе будет применена военная сила

Начальник Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что страна готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном и его прокси. Об этом сообщил Associated Press.

По словам Кохави, армия страны "разрабатывает операционные планы и готовится противостоять Ирану и возможной ядерной угрозе".

При этом его заявление прозвучало на фоне сообщений о ракетных ударах Израиля по целям в Сирии.

Как известно, Израиль нанес сотни ударов по целям, связанным с иранской армией, в течение последнего десятилетия, но редко признавал эти операции. Сейчас эксперты и военные отмечают обострение открытого противостояния с Ираном, а также эскалацию конфликта со стороны ливанской вооруженной группировки "Хезболла" и проиранским группировкам в Сирии.

В частности Израиль толкует Иран как "экзистенциальную угрозу" и предупреждает, что будет действовать с применением военной силы, если будет необходимо предотвратить использование Ираном ядерного оружия.

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Напомним, что ранее главы четырех влиятельных государств – Франции, Германии, Британии и США призвали Тегеран вернуться к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного как "иранское ядерное соглашение".

Так, обеспокоенность вокруг ситуации растет на фоне заявлений Тегерана о приостановке переговоров по СВПД, его провокационных действий, связанных с производством высокообогащенного урана, а также сужения сотрудничества с МАГАТЭ.