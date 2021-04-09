Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников

Вертолет Anadolu Agency

Входы ведомства блокируют родственники военнослужащих, пропавших без вести в Нагорном Карабахе

Сотрудников Министерства обороны Армении эвакуируют из здания ведомства на вертолетах из-за протестов родителей военнослужащих, пропавших без вести во время Карабахской войны. Об этом сообщает армянское телевидение Aysor TV.

Как отмечается, родители пропавших без вести в Нагорном Карабахе военнослужащих с четверга продолжают держать заблокированными входы и выходы в здание министерства обороны Армении, они перекрыли автотрассы Гюмри – Ереван и Гюмри – Ванадзор, железнодорожное сообщение Ереван – Гюмри.

Протестующие требуют информации о ходе поисковых работ, о состоянии своих детей, а также возвращения военнопленных.

Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных армянских военнослужащих.

22 марта Армия обороны НКР опубликовала новый список военнослужащих, которые погибли в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, в него были включены имена еще 192 военных. Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих составило 2652. А 20 марта Пашинян заявил, что официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе составляет 3250 человек.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян заявила, что число погибших с армянской стороны во время военных действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября превышает 3 тысячи человек.