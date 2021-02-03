Из-за высокой смертности от COVID-19 владельцы похоронных бюро в Британии жалуются на нехватку мест для тел

В некоторых районах очередь на захоронение растянулась до более пяти недель

Из-за рост смертности от коронавируса в Великобритании владельцы похоронных бюро жалуются на нехватку мест для хранения тел умерших. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, проблему связывают с большим количеством смертей от COVID-19 в январе, который является обычно одним из самых загруженных месяцев.

Так за месяц в стране умерли 30 тыс. человек, а в прошлом году было проведено 90 тыс. дополнительных похорон по сравнению с "обычным" годом.

Национальная ассоциация похоронных бюро заявляет, что особенно сложная ситуация в Мидлендсе, где среднее время ожидания похорон составляет более трех недель.

"Один за другим, один за другим. Мы не можем никого нового привезти, пока не проведем еще одни похороны. Так много людей. Это просто беспощадно", - рассказал владелец 70-летнего семейного бизнеса Дэвид Баррингтон.

По словам другого владельца похоронного бюро на юге Лондона, обычно зимой проводят примерно 10 захоронений, сейчас - 16. Также ожидают десятки тел в больницах и домах для пожилых людей.

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Если же во время первой волны пандемии весной 2020 года организации похорон ждали полторы недели, то сейчас этот срок увеличился до 5-6 недель. В некоторых бюро даже начали проводить "двойные похороны", когда хоронят мужчину и женщину, которые умерли примерно в одно время.

Кроме этого, из-за пандемии поступают жалобы и от бальзамировщиков, ведь, работая с телами умерших, они подвергаются риску заразиться коронавирусом.

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Напомним, накануне в Великобритании началось тестирование, которое имеет целью исследовать образцы 80 тыс. граждан, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса из Южной Африки.