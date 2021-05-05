Из-за ситуации с COVID Олимпиада в Токио оказалась под угрозой, - Reuters

Олимпийские игры-2020 в Токио Фото из открытых источников

Власти планируют с 11 мая ввести в некоторых городах Японии режим чрезвычайной ситуации

В Японии правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения через COVID-19 в Токио и других городах страны, что может повлиять на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Yomiuri.

Как отмечается, в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего власти планируют ужесточить карантинные ограничения после 11 мая из-за резкого роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

При этом добавляется, что соответствующее вызовет опасения относительно того, могут ли Олимпийские игры в Токио состоятся в запланированные сроки.

Стало известно, что премьер-министр Японии Есихиде Суга в среду встретится с высокопоставленными министрами правительства, чтобы обсудить продление мер по борьбе с коронавирусом.

Следовательно, в случае введения режима чрезвычайной ситуации в Токио и других городах страны будут закрыты рестораны, бары и другие общественные места, где продают алкоголь. Крупные универмаги и кинотеатры также нельзя будет посещать а зрителям не позволят присутствовать на крупных спортивных мероприятиях.

Всего соревнования запланированы в период с 23 июля по 8 августа.

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Напомним, ранее председатель организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в японском городе Токио Мори Есиро подал в отставку из-за резкого высказывания в отношении женщин.