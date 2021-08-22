Из-за давки в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере семь человек, - Минобороны Британии

Ситуация в аэропорту Кабула picture alliance/dpa

На аэродроме собралась многотысячная толпа

В Министерстве обороны Великобритании заявили о гибели по меньшей мере семи граждан Афганистана из-за давки в аэропорту Кабула. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в аэропорту столицы Афганистана вновь собрались тысячи людей, которые хотят уехать из страны после того, как власть захватили представители радикального исламистского движения "Талибан".

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В британском ведомстве условия в аэропорту Кабула характеризуют как "крайне сложные". Также Лондон пытается сделать ситуацию "настолько безопасной, насколько это возможно".

"Наши мысли с семьями семи афганских гражданских лиц, которые, к сожалению, погибли в толпе в Кабуле", - отметил официальный представитель Минобороны Великобритании.

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Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с "Талибаном", если это будет необходимо.