Из Сирии вывезли еще трех украинок с 11 детьми

Сейчас в лагере для беженцев остаются еще семь гражданок Украины и 12 детей

Из сирийского лагеря для беженцев вывезли еще трех украинок с 11 детьми. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, самолет с эвакуированными украинцами сел в аэропорту "Киев" (бывшие "Жуляны").

При этом Чубаров подчеркнул, что в Сирии остались еще семь украинок и 12 детей, которые ждут эвакуации из лагеря "Родж", куда их привезли из лагеря "Аль-Голь" в конце октября.

А позже об удачной эвакуации граждан Украины сообщил Офис президента.

"Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского в аэропорт "Киев" (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины – трех женщин и 11 детей", – говорится в его сообщении.

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Как сообщалось ранее, была успешно совершена четвертая операция по эвакуации граждан Украины из северо-восточной Сирии.

В частности планировалось проведение еще одной операции, в пределах которой вывезут 11 семей, находившихся на карантине.