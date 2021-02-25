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Из "Северного потока-2" вышла еще одна крупная страховая компания

Фото из открытых источников

Причину выхода в компании не объяснили

Глобальная страховая компания "Axa" вышла из проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Le Figaro.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - отметил на пресс-конференции директор по рискам и инвестиций "Axa" Альбан де Майи Несле.

При этом в компании не уточнили причину выхода из проекта строительства газопровода. Отметим, ряд других компаний начали выход из "Северного потока-2" из-за опасений введения против них санкций со стороны США. 

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Напомним, недавно представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что из-за риска попасть под американские санкции по меньшей мере 18 европейских компаний прекратили деятельность, связанную с проектом газопровода "Северный поток-2". 

Кроме того, глава комитета немецкого парламента по международным делам Норберт Рьотген предложил ввести мораторий на строительство газопровода, если Россия не изменит внешнеполитическое поведение. 

При этом министр экономики Германии Петер Альтмайер предупредил, что отказ от завершения строительства "Северного потока-2" может повлечь значительные финансовые потери для немецких компаний.

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