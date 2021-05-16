Из сектора Газа в направлении Израиля выпустили 2900 ракет

Запуск ракет из Газы 15 мая The Times of Israel

Израильские военные заявляют, что и в дальнейшем будут защищать свою страну

Армия обороны Израиля заявила, что с начала эскалации конфликта из сектора Газа представителями ХАМАС выпустили уже 2 900 ракет. Об этом сообщают в Twitter израильские военные.

Как отмечается, они опубликовали видеоматериалы, в которых показали ущерб, нанесенный ракетными ударами из сектора Газа.

"Это вред, причиненный израильскому дому лишь одной из 2900 ракет "Хамас", выпущенных из сектора Газа в Израиль", - говорится в сообщении.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Напомним, в субботу, 8 мая, в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел сектора Газа та уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.

За минувшую ночь, с 15 на 16 мая, в направлении Израиля из территории сектора Газа запустили более 130 ракет.