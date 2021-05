Из сектора Газа в направлении Израиля выпустили 2900 ракет

Израильские военные заявляют, что и в дальнейшем будут защищать свою страну

Армия обороны Израиля заявила, что с начала эскалации конфликта из сектора Газа представителями ХАМАС выпустили уже 2 900 ракет. Об этом сообщают в Twitter израильские военные.

Как отмечается, они опубликовали видеоматериалы, в которых показали ущерб, нанесенный ракетными ударами из сектора Газа.

"Это вред, причиненный израильскому дому лишь одной из 2900 ракет "Хамас", выпущенных из сектора Газа в Израиль", - говорится в сообщении.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71