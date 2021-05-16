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Из сектора Газа в направлении Израиля выпустили 2900 ракет

Запуск ракет из Газы 15 мая The Times of Israel

Израильские военные заявляют, что и в дальнейшем будут защищать свою страну

Армия обороны Израиля заявила, что с начала эскалации конфликта из сектора Газа представителями ХАМАС выпустили уже 2 900 ракет. Об этом сообщают в Twitter израильские военные.

Как отмечается, они опубликовали видеоматериалы, в которых показали ущерб, нанесенный ракетными ударами из сектора Газа. 

"Это вред, причиненный израильскому дому лишь одной из 2900 ракет "Хамас", выпущенных из сектора Газа в Израиль", - говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу, 8 мая, в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

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Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел сектора Газа та уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.

За минувшую ночь, с 15 на 16 мая, в направлении Израиля из территории сектора Газа запустили более 130 ракет.

 

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