Итоги саммита в Глазго: Шесть автокомпаний откажутся от бензиновых машин

Фото из открытых источников

Так, двигатели не будут производиться вплоть до 2040 года

По итогам конференции с изменения климата в Глазго шесть автопроизводителей подписали декларацию об отказе от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями до 2040 года. Об этом сообщил autonews.

Как отмечается, документ поддержали BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.

А такие автопроизводители как BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group не согласились подписать декларацию Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans.

"Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на климатическом саммите в Глазго лидеры государств заключили новое соглашение о сокращении использования угля, направленную на предотвращение опасного изменения климата.

В частности соглашение требует более срочного сокращения выбросов и обещает больше денег для развивающихся стран, чтобы помочь им адаптироваться к климатическим воздействиям. Впервые в истории она содержит четкий план по сокращению использования угля — ископаемого топлива, которое продуцирует больше всего выбросов парниковых газов.