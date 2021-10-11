Италия полностью вакцинировала 80% населения старше 12 лет от COVID-19

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Сокращение числа госпитализации положительно повлияет на экономику страны

Италия полностью вакцинировала от коронавируса 80% населения старше 12 лет. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, целевой показатель был достигнут вечером 9 октября.

По словам бывшего директора Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Раси, достижения Италии является "не просто символическим порогом".

"Это уровень, который, как показывают расчеты, коррелирует со значительным сокращением циркуляции вируса и резким сокращением госпитализаций", - подчеркнул он.

Кроме этого, сокращение числа госпитализации имеет большое значение для восстановления экономики Италии и поможет Минздраву переориентировать внимание и на другие важные вещи в стране, кроме ситуации с коронавирусом.

А по состоянию на 11 сентября, с начала пандемии, в Италии было зафиксировано 4,7 млн случаев заражения, среди которых 131 тысяча оказались летальными.

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Напомним, что ранее в Италии начали вводить третью дозу вакцины против коронавируса лицам из группы наибольшего риска. К ней относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.

Также в мире по состоянию на утро 11 октября зафиксировали 238 652 893 случаи заражения коронавирусом. В частности выявлено 4,8 млн смертей, выздоровели 215,8 млн человек.