Италия планирует отменить карантин для туристов из ряда стран в середине мая

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Однако, наличие ПЦР-теста или справки о вакцинации никто отменять не собирается

Правительство Италии рассматривает вариант отмены карантина для иностранных туристов уже в середине мая этого года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, передает Reuters.

"Мы работаем над отменой "миникарантина" для людей, прибывающих из европейских стран, Британии и Израиля, если у них есть отрицательный тест, доказательство вакцинации или выздоровления от COVID в течение последних 6 месяцев. То же самое и из США", - отметил он.

При этом глава МИД добавил, что карантин может быть отменен для тех, кто прибывает из США с июня.

Однако, путешественникам из других европейских стран и Израиля, обязателен пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

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Ранее сообщалось, что в Испании люди настолько обрадовались отмене комендантского часа на подавляющей территории страны, что в последний день они устроили ночные танцы на улице.