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Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем

Ту-22 РИА Новости

Для перехвата подняли истребители Румынии, Болгарии и Турции

Над Черным морем вчера, 10 февраля, истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы перехватить российские военные самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования Воздушных сил НАТО.

Отмечается, что российские бомбардировщики Ту-22 и истребители, которые их сопровождали, пролетали вблизи территории НАТО. Для их перехвата были подняты истребители Румынии, Болгарии и Турции. Они вернулись на базу после того, как российские воздушные суда покинули район.

Как рассказали в НАТО, российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает на их местоположение и высоту. Кроме того, россияне не подали план полета и не связались с авиадиспетчерами, что может быть опасным для гражданского воздушного движения.

Также известно, что подобный инцидент произошел во вторник, 9 февраля, у берегов Норвегии. Там подняли истребители для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

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Напомним, в декабре российский истребитель Су-30 перехватил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей. Сообщалось, что японский самолет двигался в сторону российской границы.

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