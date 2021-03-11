"Исторический момент для страны". В Сербии назвали дату начала производства у себя российского "Спутника V"

"Спутник V" EPA

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович рассказал, когда в Сербии начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", анонсированное еще в феврале. Белградский Институт вирусологии "Торлак" наладит производство до 20 мая. Об этом сообщает сайт B92.

"Сербия будет первой страной в Европе, которая произведет российскую вакцину и сможет экспортировать ее по всей Европе. Что касается количества, то на первом этапе будет произведено четыре миллиона доз", - сказал Попович.

Он добавил, что соглашение о передаче технологии выпуска препарата с российскими партнерами будет подписано к концу марта, а к 16 апреля в Сербию должно прибыть сырье для "Спутника V".

Сначала в стране произведут валидационную серию, которую отправят в Россию для анализа в известном Институте Гамалеи. Оценка серии там будет длиться 21 день, и после подтверждения соответствия сербских вакцин стандартам российская сторона начнет регулярные поставки сырья.

На втором этапе в Сербии начнут производить уже и сырье для препарата. Это потребует закупки сложного технологического оборудования и расширения производства. Производственные мощности "Торлака" будут запущены на полную силу к концу этого года, заверил Попович.

Он поблагодарил российских партнеров за помощь в организации производства вакцины в Сербии.

"Это исторический момент для Сербии. С помощью наших русских братьев мы восстанавливаем сербский суверенитет в производстве вакцин, в котором наша страна была одним из лидеров в Европе", - сказал Попович.