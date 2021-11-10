Исторический максимум: Цена Bitcoin впервые превысила 69 тысяч долларов

Сейчас Bitcoin торгуется по цене 68 638,82 доллара

Отмечается, что сейчас Bitcoin торгуется по цене 68 638,82 доллара.

В течение суток максимальная стоимость биткоина достигала 69 044,77 доллара США.

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Напомним, ранее мы писали, что в понедельник, 8 ноября, курс Bitcoin поднялся на 4% и составил 66 170 долларов.

Таким образом Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду 67 016,50 долларов, который был зафиксирован 20-го октября.

Другая криптовалюта, Ethereum, установила свой рекорд в размере 4768,07 долларов.