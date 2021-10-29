Исследователи открыли новый вид предка человека

Останки Homo bodoensis обнаружили в Эфиопии

В Эфиопии международная группа исследователей во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич обнаружила новый вид предка человека - Homo bodoensis. Об этом сообщил SciTechDaily.

Как отмечается, название научного открытия происходит от места Бодо Д'Ар в Эфиопии, где нашли череп.

"В среднем плейстоцене (774-129 тысяч лет назад) в Африке формировался вид Homo sapiens, а в Европе появились его ближайшие родственники – неандертальцы.

Но чрезвычайно важный с точки зрения антропологии период очень плохо исследован", - сообщили ученые.

По их мнению, Homo bodoensis, который жил в Африке около полумиллиона лет назад, является прямым предком современного человека.

Так, согласно предложенной исследователями классификации, к новому виду следует относить большинство находок Homo из Африки и некоторые из Юго-Восточной Европы, тогда как большинство людей этого времени с Европейского континента правильнее классифицировать как неандертальцев.

Известно, что до сегодняшнего дня окаменелости из Африки и Евразии того периода традиционно относили или к Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis.

По словам ученых, данные анализа ДНК показали, что некоторые окаменелости в Европе, которые названы Homo heidelbergensis, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам. Также их ДНК не соответствует ископаемым останкам древних людей из Азии.

Кроме этого, они считают, что в свете всех этих данных название "гейдельбергский человек" нужно исключить из классификации.

Новости по теме: В Челябинске нашли братскую могилу жертв сталинских репрессий

В то же время ученые предлагают отказаться от названия Homo rhodesiensis, которое дают африканским находкам.

В частности, такой подход к классификации древних людей должен внести определенную ясность в понимание эволюции человека.

Новости по теме: В Мексике обнаружили около 500 "скрытых" комплексов древних майя

Как сообщалось ранее, в регионе Ламбаеке на северо-западе Перу обнаружили останки 29 человек, в том числе троих детей и подростка. Их датируют примерно между 800 и 900 годами нашей эры.