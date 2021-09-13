Исследование NASA: Perseverance подтвердил существование озер на древнем Марсе

Аппарат Perseverance NASA

Марсианские образцы свидетельствуют о долгом контакте с водой, что является аргументом о существовании древней жизни на Красной планете

Автоматические системы ровера Perseverance провели анализ веществ первых двух образцов марсианской породы, результаты которого предоставили новые данные о воде на Марсе. Об этом сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что марсианские образцы свидетельствуют о долгом контакте с водой, что является аргументом о существовании древней жизни на Красной планете.

"Похоже, что наши первые камни открывают потенциально пригодную для жизни устойчивую среду. Это очень важно, что вода была там долгое время", - подчеркнул научный сотрудник миссии Perseverance Кен Фарли.

Подчеркивается, что шестиколесный робот собрал свой первый образец, который получил название "Montdenier", 6 сентября, а второй, "Montagnac", с той же скалы 8 сентября.

Оба образца, немного шире карандаш в диаметре и около шести сантиметров длиной, теперь хранятся в запечатанных тубах внутри марсохода.

Отмечается, что марсоход работал в регионе, известном как Кратер Езеро, к северу от экватора.

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Этот кратер, вероятно, был озером 3,5 млрд лет назад, когда условия на Марсе были намного теплее и влажнее, чем сегодня.

В частности было обнаружено, что порода, из которой были получены первые образцы, имеет базальтовый состав и, вероятно, является продуктом лавовых потоков. Вулканические породы содержат кристаллические минералы, которые помогают при радиометрической датировке.

Это, в свою очередь, может помочь ученым составить картину геологической истории области, например, когда образовался кратер, когда появилось и исчезло озеро и как климат изменился с течением времени.

"В этих породах также интересно то, что они демонстрируют признаки устойчивой взаимодействия с грунтовыми водами", — заявила на пресс-конференции геолог NASA Кэти Стек Морган.

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Подчеркивается, что ранее ученые знали, что в кратере было озеро, но не могли исключить возможность того, что это был "вспышка под дном", когда паводковые воды заполнили кратер всего за 50 лет.

Теперь они уверены, что грунтовые воды присутствовали гораздо дольше.

"Если бы эти камни подвергались воздействию воды в течение длительного времени, в этих породах могли быть населены ниши, которые могли поддерживать древнюю микробную жизнь", — добавила Стек Морган.

Солевые минералы в кернах горных пород могли задерживать крошечные пузырьки древней марсианской воды.

"Соли — прекрасные минералы для сохранения признаков древней жизни здесь, на Земле, и мы ожидаем, что то же самое может быть справедливо и для горных пород на Марсе", — отметила Стек Морган.

Сейчас NASA надеется вернуть образцы на Землю для углубленного лабораторного анализа в рамках совместной миссии с Европейским космическим агентством где-то в 2030-х годах.

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Напомним, ранее в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) марсоход Perseverance добыл уже второй образец грунта Красной планеты.