Испанские учителя-мужчины провели урок в женских юбках

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Так они выступили в поддержку жертв буллинга

В испанской школе учителя-мужчины пришли на работу и провели уроки в женских юбках. Об этом сообщает New York Post.

К такому решению представителей образовательного процесса натолкнула борьба с гендерными стереотипами. В частности, они приняли участие в мировом флешмобе #LaRopaNoTieneGenero, что в переводе звучит, как "одежда не имеет гендера". Таким образом учителя выступили в поддержку учеников, которые являются жертвами буллинга.

Отмечается, что данную инициативу в прошлом году также поддержал учитель математики Хосе Пиньянс, придя на урок в юбке в знак солидарности с учеником, которого исключили из школы за "женской" одежды. В этом году его поддержали еще двое учителей.

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