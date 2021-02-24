Испаноязычное СМИ о закрытии "112 Украина", NewsOne и ZIK: Власть Украины – самой бедной и самой зависимой страны Европы – превзошла себя в политике абсурда

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Власть Украины - самой бедной и самой зависимой страны Европы - продолжает превосходить себя в политике абсурда. Об этом пишет международный портал Рressenza, комментируя закрытие президентом Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также введение санкций против оппозиционных политиков - председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк.

По мнению журналистов, власть пошла на этот шаг, следуя указаниям из Вашингтона.

"Такой "успех" был бы невозможен без полной поддержки нового демократического правительства США. После закрытия, пару недель назад, трех основных оппозиционных телеканалов указом президента, по распоряжению посольства США, нынешний Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), высмеивая закон и здравый смысл, применяет "санкции" против собственных граждан и компаний, обвиняя их в "поддержке терроризма" и одновременно отрицая конкретизацию обвинений, поскольку это "государственная тайна". В то время как другие страны, находящиеся в конфликте, время от времени объявляют санкции против иностранцев и применяют уголовный кодекс к своим гражданам, Украина начинает путать новейшие концепции суверенитета и снова вызывает аплодисменты посольства США в Киеве, которое "поддерживает усилия правительства по сохранению независимости и территориальной целостности с помощью санкций", - говорится в материале.

Авторы публикации считают, что после последних событий понятие "демократического капитализма" можно считать оксюмороном и не исключают, что невыполнение предвыборных обещаний, ухудшение социальной и экономической ситуации в стране приведет к тому, что Украину в ближайшие месяцы будет ожидать смена власти.

"Скорость, с которой ухудшается экономическое и социальное положение подавляющего большинства украинцев, такова, что очень трудно поверить, что нынешние наследники событий на Майдане останутся у власти и в ближайшие несколько месяцев. И если мы посмотрим на ситуацию в Украине после нынешнего всеобщего краха этого оксюморонного "демократического капитализма", обещанного и проданного своему народу в качестве награды за то, что он самый антикоммунистический в Европе, то станет понятно, что времена, когда приближение этого будет весьма быстрым", - резюмируют журналисты.