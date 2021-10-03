Испания выделит более 200 млн евро пострадавшему от вулкана Кумбре Вьеха
Правительство объявило остров зоной бедствия
Испания выделит 206 млн евро на помощь пострадавшему от извержение вулкана острову Ла Пальма. Правительство объявило остров зоной бедствия. Об этом сообщает Reuters.
"В следующий вторник Кабинет министров утвердит пакет очень мощных мер для оказания помощи в таких областях, как восстановление инфраструктуры, водоснабжения, занятость, Сельское хозяйство и туризм", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Отмечается, что финансовый пакет является вторым этапом плана, утвержденного на прошлой неделе.
На первом этапе правительство Испании объявило о помощи в размере 10,5 млн евро для немедленной помощи тем, кто потерял свои дома.
"Я хотел бы передать всю солидарность испанского народа. Сегодня Испания, как никогда, поддерживает жителей Ла Пальмы", - заявил Санчес.
Напомним, ранее мы писали, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, входящем в состав испанских Канарских островов усилилось, в результате чего местный аэродром прекратил работу.
Как сообщалось ранее, вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий.
Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей. В частности было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.