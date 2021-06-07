Испания с понедельника разрешила въезд вакцинированным туристам

Испания Фото из открытых источников

Границы страны открыты для туристов, которые вакцинировались препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac-Coronavac

Испания с понедельника начала принимать туристов, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает испанский телеканал RTVE.

Испанские границы теперь открыты для путешественников, которые завершили вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Для въезда путешественники должны доказать, что они завершили курс вакцинации по крайней мере за 14 дней до пересечения границы. При этом, туристы из Бразилии, Индии и Южной Африки не смогут въехать из-за высокого уровня заболеваемости в этих странах на COVID-19.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию, должны сначала заполнить онлайн-анкету через веб-сайт, или приложение Spain Travel Health. В нем среди прочего должна содержаться информация о прививках. Приложение будет генерировать QR-код, который путешественник должен предъявить перед посадкой, а также на контроле по прибытии.

Одновременно с открытием границ для туристов с понедельника Испания начнет тестировать цифровой сертификат ЕС до его вступления в силу 1 июля. Сертификат должен гарантировать, что путешественник не болел COVID, вакцинирован или уже переболел коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что в Киеве и Львове в первый день работы центров вакцинации от COVID-19 привили менее 2 тысяч человек.