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Испания подозревает Россию в кибератаке на Госслужбу занятости

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Вероятно, был использован вирус типа ransomware

На государственную службу занятости Испании осуществили кибератаку в этом подозревают российских хакеров. Об этом сообщает El Confidencial.

Как отмечается, вероятно, кибератака могла быть ответом Москвы на ряд дипломатических и военных инцидентов между странами.

При этом добавляется, что Госслужба занятости была взломана вирусом типа ransomware, который шифрует файлы и блокирует компьютеры, чтобы получить выкуп, как правило, в криптовалюте, в обмен на восстановление нормальной работы.

Кроме этого, вероятно, цель таких действий объясняется желанием дискредитировать учреждение и государства. Также подорвать авторитет среди населения, поскольку сбои будут сопровождаться недовольством испанцев, ожидающих пособие по безработице в кризисный период.

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Напомним, что русские хакеры пытались взломать систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти в Украине. Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов госорганов. 

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