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Испания изменила правила въезда для украинцев. Основные условия

Фото из открытых источников

Для пересечения границы необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса

С сегодняшнего дня, 22 ноября, для граждан Украины изменились правила въезда на территорию Испании. Об этом сообщает посольство Украины в Испании.

Как отмечается, теперь для пересечения границы необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

В частности, речь идет о прививках вакцинами, которые одобрены:

  • Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm),
  • или Европейским агентством по лекарственным средствам (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax / Moderna).

При этом добавляется, что эти правила распространяются на лиц в возрасте от 12 лет и старше.

Кроме того, для всех украинских туристов, прибывающих в Испанию (в том числе для детей) нужно заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/ или загрузив приложение Spain Travel Health-SpTH и получить QR-код (его могут проверять перевозчики как перед посадкой, так и по прибытию в страну).

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Также, начиная с 22 ноября, будет разрешаться въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на COVID-19), которые относятся к категориям "существенные путешествия".

Напомним, накануне стало известно, что Австрия с 22 ноября закроется для туристов из-за введения в стране общенационального локдауна. Это касается и путешествующих из Украины.

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