Испания изменила правила въезда для украинцев. Основные условия

Для пересечения границы необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса

Как отмечается, теперь для пересечения границы необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

С сегодняшнего дня, 22 ноября, для граждан Украины изменились правила въезда на территорию Испании. Об этом сообщает посольство Украины в Испании .

В частности, речь идет о прививках вакцинами, которые одобрены:

Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm),

или Европейским агентством по лекарственным средствам (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax / Moderna).

При этом добавляется, что эти правила распространяются на лиц в возрасте от 12 лет и старше.

Кроме того, для всех украинских туристов, прибывающих в Испанию (в том числе для детей) нужно заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/ или загрузив приложение Spain Travel Health-SpTH и получить QR-код (его могут проверять перевозчики как перед посадкой, так и по прибытию в страну).

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Также, начиная с 22 ноября, будет разрешаться въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на COVID-19), которые относятся к категориям "существенные путешествия".

Напомним, накануне стало известно, что Австрия с 22 ноября закроется для туристов из-за введения в стране общенационального локдауна. Это касается и путешествующих из Украины.