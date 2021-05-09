live
Новости » Мир Читати новину українською

Испанцы устроили уличные танцы в первую ночь без COVID-ограничений. Видео

Reuters

Люди от радости выкрикивали лозунг: "Свободу!"

Сразу в нескольких городах Испании люди устроили ночные танцы на улице в честь отмены комендантского часа на большей части территории страны. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, сотни молодых людей собрались на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. А еще часть - в Барселоне. Там конец комендантского часа испанцы отмечали на пляже.

"Молодые люди, как и все остальные, были очень ограничены... Пришло время дать нам немного свободы, чтобы мы немного насладились летом", - отметила работница магазина Пола Гарсия. 

При этом добавляется, что испанцы скандировали: "Свободу!". 

Новости по теме: Испания запускает пилотный проект перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ранее сообщалось, что испанское правительство решило с июня открыть границы и принимать иностранных туристов, но сначала в стране проведут пилотное испытание.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |