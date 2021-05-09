Испанцы устроили уличные танцы в первую ночь без COVID-ограничений. Видео

Reuters

Люди от радости выкрикивали лозунг: "Свободу!"

Сразу в нескольких городах Испании люди устроили ночные танцы на улице в честь отмены комендантского часа на большей части территории страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сотни молодых людей собрались на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. А еще часть - в Барселоне. Там конец комендантского часа испанцы отмечали на пляже.

"Молодые люди, как и все остальные, были очень ограничены... Пришло время дать нам немного свободы, чтобы мы немного насладились летом", - отметила работница магазина Пола Гарсия.

При этом добавляется, что испанцы скандировали: "Свободу!".

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Ранее сообщалось, что испанское правительство решило с июня открыть границы и принимать иностранных туристов, но сначала в стране проведут пилотное испытание.