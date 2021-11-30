Ирландия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID-19

Национальный парк Коннемара в Ирландии Фото из открытых источников

По приезду пройти тестирование будет необходимо независимо от вакцинации

Ирландия потребует от всех прибывающих в страну лиц подтверждения отрицательного теста на COVID-19, чтобы замедлить потенциальное распространение штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, пассажиры, которые полностью привиты или были инфицированы в течение последних 180 дней, должны будут сдать отрицательный лабораторный анализ на антиген не более чем за 48 часов до прибытия или анализ ПЦР не более чем за 72 часа до прибытия, говорится в заявлении правительства.

Остальные прибывающие должны будут предъявить отрицательный тест ПЦР.

Новые правила, которые вступят в силу в пятницу, будут применяться к тем, кто прибывает из Великобритании, но не через открытую границу с Северной Ирландией. Ирландия и Великобритания имеют общую туристическую зону, и аналогичные правила, введенные Лондоном на прошлой неделе, не распространяются на пассажиров из Ирландии.

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Напомним, Израиль с 29 ноября временно запретил въезд иностранцев в частности украинцев, из-за появления нового штамма COVID-19 "Омикрон". Для получения спецразрешения нужно подать заявку в Комитет по вопросам исключений.