Ирландия решила продлить локдаун еще на 1,5 месяца

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В стране уже почти год не работает значительное количество предприятий

Правительство Ирландии приняло решение продолжить жесткие карантинные ограничения еще на шесть недель. Об этом пишет Politico.

По словам главы правительства Ирландии Майкла Мартина, в 9 из 10 новых случаев коронавируса, у пациентов обнаруживают "британский" штамм.

"Это почти эквивалентно новому вирусу, и это основная проблема", - сказал Мартин.

К слову, в стране уже почти год не работает значительное количество предприятий. Из-за этого правительство потратило более 10 миллиардов евро на их содержание и на выплаты более 600 тысячам уволенных работников.

Однако правительство Ирландии согласилось возобновить постепенно работу школ и яслей, начиная с марта.

Напомним, ранее министр здоровья Польши Адам Недзельский сообщил, что в связи с третьей волной пандемии коронавируса приближающийся вернутся некоторые из ограничений. Новые правила начнут действовать с субботы, 27 февраля.