Иран завершил расследование катастрофы МАУ: Готовится обвинительный акт

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Дело в ближайшее время обещают передать в суд

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит 8 января 2020 года в небе над Тегераном. Об этом сообщил глава Судебно-юридической организации Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.

Отмечается, что сейчас готовится соответствующий обвинительный акт, а дело в ближайшее время передадут в суд. "Расследование дела о крушении украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", – сказал Бахрами.

В то же время чиновник рассказал, что рассмотрение дела в суде начнется после предыдущего процесса в присутствии подсудимых, но пока нет информации, будет суд открытым или закрытым.

Известно, что иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе украинского самолета. В частности, речь идет о высших военных командирах. При этом под стражей находится один человек.

Напомним, недавно канадское правительство и органы безопасности страны заявили о наличии интересной записи. На нем, предположительно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным.

Однако Иран официально опроверг информацию о умышленном сбитии самолета "МАУ" 8 января 2020 года. Представительство страны считает, что предоставленная запись не соответствует действительности.