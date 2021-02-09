Иран разработал собственную вакцину против коронавируса

Иранская вакцина Razi Cov Pars Фото из открытых источников

В первой фазе клинических испытаний примут участие 13 добровольцев

Власть Ирана представила вакцину против коронавирусной инфекции под названием Razi Cov Pars, клинические испытания которой начинаются вскоре. Об этом заявил член Национального комитета Ирана по вакцинам Масуд Сулеймани, передает AFP.

"Мы начнем испытания на людях в ближайшие дни или, самое позднее, через неделю", - сказал Сулеймани.

По словам члена Нацкомитета, эта вакцина разрабатывалась в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi.

К слову, в первой фазе клинических испытаний примут участие 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что затягивание процесса вакцинации людей, в том числе и из неприоритетных групп, опасно, поскольку позволяет коронавирусу мутировать и таким образом избегать действия препарата.