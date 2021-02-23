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Иран ограничил инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах

Фото из открытых источников

Впрочем сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжаться

Иран с 23 февраля ограничил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах, запретив их проведение в рамках дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, но оставив инспекции в рамках соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское государственное информагентство IRNA со ссылкой на представителя правительства ИРИ.

"Прекращение добровольного выполнения дополнительного протокола не означает прекращения сотрудничества с МАГАТЭ. Это сотрудничество будет продолжаться, и Исламская Республика Иран в своем письме заранее уведомила МАГАТЭ обо всех этих вопросах", - заявил представитель иранского правительства Али Рабии.

По его словам, с 23 февраля Иран приостанавливает выполнение дополнительного протокола СВПД в соответствии с положениями закона, принятого парламентом стран.

"В случае возвращения США и других сторон к своим обязательствам в рамках СВПД, мы готовы вернуться к выполнению своих обязательств", - заявил Рабии.

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Ранее сообщалось, что Иран готов на переговоры с США по ядерной сделки при условии, что все стороны начнут выполнять свои обязательства. 

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