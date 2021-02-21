Иран готов к переговорам по ядерной сделке, если США отменят санкции

Иран назвал условие возвращения к переговорам по ядерной сделки Фото из открытых источников

Однако, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран сначала вернулся к выполнению условий соглашения

Иран готов на переговоры с США по ядерной сделки при условии, что все стороны начнут выполнять свои обязательства. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Voice of America.

Между США и Ираном существуют разногласия относительно того, кто должен сделать первый шаг для отмены соглашения 2015 года. Вашингтон настаивает, чтобы Иран вернулся к выполнению условий соглашения. Тогда как в Тегеране хотят, чтобы американская сторона сперва сняла санкции.

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"Однако мы считаем, что для возвращения США к ядерному соглашению не требуется встречи, и единственный способ для этого - отменить санкции", – настоял замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Отметим, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США готовы к участию в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять+один" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия).

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Напомним, в начале января власть Ирана официально известила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%, что является нарушением международной ядерной сделки.